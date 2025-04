As primeiras imagens do papa Francisco no caixão em que será enterrado

A conta oficial do Vaticano divulgou as primeiras imagens do papa Francisco no caixão onde será enterrado. O pontífice morreu na madrugada de segunda-feira, 21, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca.

Os cardeais da Igreja Católica estão reunidos desde a madrugada desta terça-feira, 22, para discutir os detalhes do funeral do líder, que está marcado para o próximo sábado, 26.

Em seu testamento, Francisco pediu que a cerimônia e seu túmulo sejam igualmente simples. De acordo com seu desejo, um caixão de madeira e sem adereços foi escolhido. Veja abaixo:

Cardinal Camerlengo Kevin Farrell presides over the rite of the ascertainment of death and the placement of the late Pope Francis’ body in the coffin, which took place on Monday evening in the chapel of the Casa Santa Marta. pic.twitter.com/63aPKTW9nD

— Vatican News (@VaticanNews) April 22, 2025