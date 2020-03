As previsões de crescimento da OCDE para 2020

A OCDE reduziu acentuadamente suas previsões de crescimento para 2020. Aqui estão as previsões anteriores, publicadas em novembro, assim como as novas, para 2020 e 2021, para as principais economias do planeta:

Antiga previsão para 2020Nova previsão para 2020Antiga previsão para 2021Nova previsão para 2021

Mundo2,9%2,4%3,0%3,3%

Zona do euro1,1%0,8%1,2%1,2%

Alemanha0,4%0,3%0,9%0,9%

França1,2%0,9%1,2%1,4%

Itália0,4%0,0%0,5%0,5%

Reino Unido1,0%0,8%1,2%0,8%

Estados Unidos2,0%1,9%2,0%2,1%

China5,7%4,9%5,5%6,4%

Japão0,6%0,2%0,7%0,7%

Índia6,2%5,1%6,4%5,6%

Brasil1,7%1,7%1,8%1,8%

Rússia1,6%1,2%1,4%1,3%