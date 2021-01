As praias mais escondidas do Brasil

Estamos falando do país que possui oito milhões e meio de quilômetros quadrados de diversidade natural e mais de sete mil quilômetros só de litoral. O azul do Oceano Atlântico que nos banha é acessível por 17 dos 26 estados do país. São mais de 2 mil praias, amigos, e muitas delas inacessíveis por terra e bem escondidas.

Já que o que precisamos neste momento é fugir completamente de aglomerações, listei aqui algumas praias escondidas pro relax, paz, sossego, sombra e água fresca de um fim de semana.

Em São Paulo: Praia do Bonete – Ilhabela



São 800 metros de orla, com um rio no lado esquerdo e ondas boas para surfe. Para chegar até lá, através de barco ou trilha (cerca de 4 horas) saindo a partir de Sepituba.

Ainda em São Paulo: Praia Brava do Camburi – Ubatuba





A Praia Brava do Camburi se situa no extremo norte de Ubatuba, já próxima à divisa com Paraty. Devido ao acesso apenas por trilha é praticamente deserta e escondida entre costões de pedra e vegetação de Mata Atlântica. É uma praia de areias brancas, com mar agitado, e fortes ondas. Não possui nenhuma estrutura turística. A trilha tem aproximadamente 30 minutos e sai do KM 5 da Rodovia Br-101, a cerca de 42 Km ao Norte do Centro em direção a Paraty.

No Rio de Janeiro: Praia do Sono – Paraty

Com longa faixa de areia, vegetação preservada e visual paradisíaco, a Praia do Sono dá acesso às vizinhas Antigos e Antiguinhos e, um pouco mais afastada, à Praia de Ponta Negra. Acesso com trilha de aproximadamente 1h30 por dentro da Mata Atlântica que começa dentro do Condomínio Laranjeiras (25 km do Centro Histórico). De lá, será necessário fazer a trilha de 4 km ou, como segunda opção, pegar um barco até a praia.

Ainda no Rio: Praia do Secreto

A Praia do Secreto é na verdade uma piscina natural, pois não possui uma faixa de areia. A variação da maré é muito pequena e em certas partes a profundidade não cobre o pé. O acesso é por uma trilha na Avenida Estado da Guanabara, logo depois da Praia da Macumba, na Estrada do Pontal. Em apenas cinco minutos você pode chegar lá descendo um paredão rochoso.

Em Santa Catarina: Lagoinha do Leste – Florianópolis

Uma faixa de areia, fofa, branquinha e quase sempre sossegada separa o mar de ondas fortes do riacho que forma uma lagoa boa para banho. Uma das trilhas de acesso à praia parte de Pântano do Sul (não há sinalização, pergunte na vila) é em meio à mata fechada, a caminhada de uma hora passa por trechos bem íngremes. Outra, de três horas, começa na Praia do Matadeiro e segue pelo alto do morro, com paisagens incríveis do mar.

Na Bahia: Havaizinho – Itacaré

A Praia do Havaizinho é uma “Praia Rural” e isto quer dizer que ela está afastada do centro da cidade de Itacaré. O acesso à praia se dá no km 12 da BA 001, a estrada que liga Ilhéus a Itacaré. Para chegar lá é necessário fazer uma trilha de aproximadamente 15-20 minutos de caminhada tranquila e sem grandes esforços, que são compensadas pela beleza das paisagens.

Em Alagoas: Praia do Patacho

A praia do Patacho fica localizada no Município alagoano de Porto de Pedras, mais especificamente em um trecho chamado de Rota Ecológica de Alagoas, que compreende o trecho entre a Barra do Camaragibe e Porto de Pedras. Areias claras, água translúcida e coqueiros vistosos ao fundo. Deserta e perfeita para um dia de sossego. Patacho se transforma na maré baixa: o mar seca, e é preciso andar centenas de metros até chegar às piscinas naturais.

No Rio Grande do Norte: Praia de Galinhos

Rodeado por dunas, salinas naturais que formam verdadeiras pirâmides, rios e manguezais banhados por águas salgadas da região. Além disso, possuí uma península de areia, com um farol que se destaca na paisagem, cercado por águas azuis no mar aberto e esverdeado no braço de mar. Galinhos está localizado a aproximadamente a 170 km de Natal. Acesso de carro + barco.

