‘As Patricinhas de Beverly Hills’ retornará em forma série; protagonista é confirmada

A galera 30+ pode comemorar, pois lá vem nostalgia! ‘As Patricinhas de Beverly Hills’, filme clássico lançado há 30 anos e sucesso de bilheteria ao arrecadar US$ 55 milhões na época (mais de R$ 322 milhões na cotação atual do dólar), ganhará uma continuação em formato de série. Ainda não se sabem mais detalhes sobre a história da nova produção. No entanto, de acordo com a Variety, o serviço de streaming Peacock será responsável pela produção.

Alicia Silverstone, protagonista do longa-metragem, retorna para o seriado. Agora, a atriz assume o cargo de produtora ao lado de Robert Lawrence e Amy Heckerling, que foi diretora do filme original.

Josh Schwartz, Stephanie Savage e Jordan Weiss estão confirmados no roteiro e na produção executiva. As produtoras CBS Studios e Universal Television estão envolvidas no projeto.

Logo após o clássico, uma série homônima foi lançada e exibida entre 1996 e 1999. Rachel Blanchard interpretou o papel de Alicia Silverstone, que havia sido convidada, mas precisou recusar a proposta por ter assinado um contrato de US$ 10 milhões (mais de R$ 58 milhões na cotação atual) com a Columbia Pictures, no qual estava autorizada a atuar apenas em filmes.

O enredo do filme

‘As Patricinhas de Beverly Hills’ é uma adaptação do livro Emma, de Jane Austen. Em Beverly Hills, a adolescente Cher (Alicia Silverstone), filha de um advogado (Dan Hedaya) muito rico, passa seu tempo em conversas fúteis e fazendo compras com amigas tão alienadas quanto ela. Mas a chegada do enteado de seu pai, Josh (Paul Rudd), muda tudo — primeiro, por ele criticá-la por não ter consciência do “mundo real”, e depois, por ela descobrir que está apaixonada por ele.

Assista ao trailers do filme: