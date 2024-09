As Olimpíadas 2024 pode mudar aparência da Torre Eiffel para sempre

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2024 - 2:40 Para compartilhar:

Descendentes da família do famoso arquiteto da Torre Eiffel do século XIX, Gustave Eiffel, estão se opondo à ideia de Paris manter os Anéis Olímpicos recém-instalados no monumento global em detrimento de sua aparência. Moradores e turistas apoiam o sentimento.

Como a cidade do amor sediou os jogos de verão de forma notória, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, expressou interesse em manter seu gigantesco e vívido símbolo do esporte mundial em exibição até os jogos de Los Angeles de 2028 ou possivelmente mais.

Os anéis estão situados entre os dois níveis inferiores da torre, com vista para o Rio Sena. É o monumento mais visitado do mundo, atrai cerca de 7 milhões de turistas, três quartos dos quais são estrangeiros, de acordo com o site da torre .

Os parentes de Eiffel estão prontos para tomar medidas legais, segundo a CBS , “se opõem a qualquer alteração que tenha impacto negativo no respeito pela obra” e querem que os anéis sejam retirados no final de 2024.

Especificamente, sua família — organizada como l’Association des Descendants du Gustave Eiffel (ADGE) — se ofende com o fato de os anéis serem “coloridos, grandes em tamanho, colocados na avenida principal de acesso à torre”.

Eles acrescentaram que isso “cria um forte desequilíbrio” e está “modificando substancialmente as formas muito puras do monumento”.

Em outras palavras, os anéis são o que um adesivo de para-choque seria para um Rolls Royce.

A ADGE disse em uma declaração traduzida que sua fachada também deve permanecer aberta para que possa apoiar causas justas quando elas surgirem, como apoiar a Ucrânia contra a Rússia, “como tem feito regularmente no passado”.

A CNN perguntou a turistas e parisienses como eles se sentiam sobre os anéis restantes e o sentimento unânime foi de que isso deveria ser um esforço de curto prazo. Uma mulher que falava inglês os chamou de “monstruosidades”.

Embora os jogos de verão tenham atraído mais de 11 milhões de turistas globais para Paris , a ADGE diz que também é hora de seguir em frente.

“Nossa associação pretende continuar a afirmar sua posição em nome do dever moral que tem para com a obra de Gustave Eiffel.”