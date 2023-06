As novas apostas da turma da Mônica

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 23/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Todos os dias, um dos 400 funcionários da Mauricio de Sousa Produções desce as escadas do sofisticado estúdio do grupo no bairro da Lapa, em São Paulo, e se mistura às dezenas de visitantes que passeiam pelo local. Não demora muito até ele ser notado: é o próprio Mauricio, cuja figura é quase tão popular quanto os mais de quatrocentos personagens criados por ele. O desenhista de 87 anos lidera, então, a turma de fãs até uma pequena praça e ajuda a puxar o coro de “parabéns a você”: a líder da turma, Mônica, completa 60 anos de idade em 2023.

A visita guiada à sede, onde é possível assistir aos artistas desenhando e conhecer os novos estúdios em que são feitas as dublagens dos desenhos animados, integra a área que mais cresce no império do cartunista: as experiências ao vivo.

Entre as novidades estão o Circo da Turma da Mônica 60, espetáculo que combina atrações circenses tradicionais e esportes radicais, e a renovação do Parque da Mônica, área de 12 mil m2 na zona sul de São Paulo, que estreia o musical Mônica para Sempre, criado especialmente para a ocasião.

A valorização das atividades presenciais surgiu junto com a redução na venda de gibis impressos, carro-chefe da empresa até o fim dos anos 1990, época em que foram vendidas a maior parte do 1,2 bilhões de exemplares comercializados até hoje.

O conceito é tão estratégico que prevê até ações no exterior, onde a empresa tem investido e colhe bons frutos, principalmente nos EUA e no mercado latino.

Entre as ações de destaque está a participação no pavilhão do Brasil na Expo Osaka, em 2025. A relação com o Japão vem de longe: no museu da produtora há pôsteres e fotos do desenhista brasileiro com seu par Osamu Tezuka, espécie de “Mauricio de Sousa” oriental, criador do Astro Boy e a Princesa e o Cavaleiro, ambos heróis dos mangás no país.

Há outras áreas em expansão: o lucrativo setor de licenciamento da marca, feito para mais de 200 empresas, e o conteúdo digital — só no Youtube, os canais do grupo já acumulam 17 bilhões de visualizações.

O foco se volta também para a produção audiovisual. O filme Laços foi visto por mais de dois milhões de espectadores. A pandemia impediu a repetição do sucesso em Laços, a sequência. Mesmo assim, foi o filme nacional mais visto naquele ano.

A versão “Jovem” da Turma da Mônica é a próxima a ganhar as telas: Reflexos do Medo, dirigido por Maurício Eça, mira no público adolescente com temáticas de mistério e aventura.

Já a animação Astronauta, que estreia no streaming HBO Max, é voltado para o público adulto.

O projeto mais aguardado, porém, é a cinebiografia de Mauricio, interpretado por seu filho Mauro, que é ator. O enredo narra a vida do desenhista desde o início da carreira, quando era rejeitado — história que, para alegria de milhões de crianças, teve final feliz.

ENTREVISTA | Mauro Sousa, ator e diretor de produção da MSP



Qual é a importância da área de eventos?

Enorme. Nosso objetivo é transformar o universo criado pelo meu pai em experiências inesquecíveis para as famílias. O Circo da Mônica 60 é o maior espetáculo que já produzimos. Buscamos também a internacionalização.

Como é o trabalho em família?

Graças à personalidade do meu pai, somos muito unidos. Fazemos terapia juntos para manter essa relação equilibrada.

Apesar de o Mauricio ser muito presente, já discutem a sucessão?

Sim, achamos importante não tratar esse tema como tabu. Para isso contamos com o aconselhamento de empresas especializadas.

A turma da Mônica é conhecida por sua diversidade. Isso é importante?

Nosso sucesso e relevância vem da identificação com o público. É isso que garantirá a nossa perenidade no futuro.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias