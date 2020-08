As novas ações do IRB

O IRB Brasil acaba de realizar um bem-sucedido processo de emissão de ações ordinárias para aumento de seu capital social que alcançou a considerável cifra de R$ 2,08 bilhões, mais do que suficiente para dar fôlego a suas ações em meio a pandemia.

Na prática, é uma volta ao jogo do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), espécie de xerife do setor, que passou por dificuldades em tempos recentes e que renasceu após a troca de comando na gestão de uns tempos para cá.

Foram subscritas 300.083.857 ações ordinárias, volume que corresponde a cerca de 99% da quantidade mínima estipulada (R$ 2,1 bilhões) e a 90,4% da quantidade máxima (R$ 2,3 bilhões).

“É um resultado excepcional. Uma demonstração inequívoca de que o mercado entendeu o propósito do trabalho desta administração, que está atuando sob um rigoroso projeto de governança e transparência”, destacou Antonio Cassio dos Santos, diretor presidente da companhia. Cem mil acionistas aproximadamente exerceram o direito de preferência em comprar os papéis.

Cerca de 70% do valor obtido foi subscrito por acionistas institucionais e os demais 30% por acionistas individuais. “Isso mostra que o interesse veio de uma base pulverizada, é um sinal de que nossa marca segue forte depois do período desafiador pelo qual o IRB passou”, acrescentou Santos.

Em nota, a empresa indicou que irá comunicar em breve as regras para a oferta das chamadas sobras. “Vamos chegar ao nosso objetivo de conseguir o total estipulado”, afirmou o diretor. “A solução garante o futuro da companhia de forma equilibrada, no longo prazo, e este primeiro resultado mostra que fizemos a escolha certa, agora referendada pelo mercado”, completou.

