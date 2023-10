As mulheres preferem aventuras com homens mais musculosos, mas não casamento, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/10/2023 - 4:24 Compartilhe

Se vocês gostam de uma noite só, talvez seja hora de ir à academia. A pesquisa revelou que as mulheres preferem homens mais musculosos para suas aventuras divertidas e romances de curto prazo.

Um novo estudo liderado pelo professor Mitch Brown da Universidade de Arkansas, nos EUA, questionou 384 mulheres sobre seus pensamentos sobre namoro, com os resultados publicados na revista acadêmica Personality and Individual Differences.

As mulheres foram presenteadas com a foto de um homem ostentando um físico corpulento antes de verem uma foto separada de um cara de aparência mais magricela.

A maioria das voluntárias admitiu que o homem musculoso era mais atraente para elas para um encontro romântico. No entanto, o estudo concluiu que as mulheres eram menos superficiais em relação à aparência quando as questões diziam respeito a encontrar um parceiro ou cônjuge para a vida.

“As mulheres associam os músculos a estarem em forma e saudáveis”, explicou o Dr. Brown na pesquisa. “No entanto, num contexto de longo prazo, era importante encontrar uma pessoa gentil que apoiasse a sua família [além da fisicalidade].”

“Caras legais que fazem piadas amigáveis ​​podem, na verdade, terminar em primeiro quando se trata de atrair uma mulher em busca de um relacionamento de longo prazo”, continuou o professor.

Depois de entrevistar as mulheres, o Dr. Brown e sua equipe concluíram que o humor ajuda os homens a construir relacionamentos longos e substanciais – desde que as piadas não sejam feitas às custas da mulher.

O novo estudo ecoa as descobertas de um estudo semelhante de 2007 conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e publicado no Personality and Social Psychology Bulletin.

Essa análise chegou à conclusão de que homens esculpidos têm maior probabilidade de ter mais parceiras sexuais do que homens mais magros.

“As mulheres estão predispostas a preferir a musculatura dos homens”, explicou o autor do estudo, David Frederick.

“A maior parte das pesquisas concentra-se no que os homens consideram fisicamente atraente nas mulheres”, acrescentou o especialista. “Muito menos pesquisas são dedicadas ao que as mulheres consideram atraente.”

Frederick entrevistou 99 homens sobre suas experiências sexuais e descobriu que homens musculosos tinham duas vezes mais probabilidade de ter mais de três parceiros sexuais do que seus pares menos musculosos.

