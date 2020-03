“As mulheres me fazem tão feliz”, diz Thiaguinho em homenagem ao Dia da Mulher

De férias após vir de uma sequencia intensa de shows desde o final do ano passado, o cantor Thiaguinho usou seus Stories, no Instagram, neste domingo (08), para desejar um feliz Dia das Mulheres.

“Interrompendo a programação das férias, mas por um motivo nobre, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas vocês, que dão vida a gente, vocês que são primordiais e fundamentais na nossa educação. Eu sou um cara que sou abençoado demais por ser rodeado por grandes mulheres ao longo da minha historia. Feliz Dia Internacional das Mulheres que me fazem tão feliz”, disse o cantor em uma sequencia de vídeos publicados em sua rede social.

Solteiro desde o fim de seu casamento com Fernanda Souza, nas últimas semanas, o cantor está tendo o seu nome envolvido em alguns affairs como a atriz Bruna Griphao, que segundo o jornalista Lé Dias, do UOL, o pagodeiro teria trocado beijos com a loira em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Já Ivy Moraes, participante do BBB 20, também é apontada como um dos romances de Thiaguinho. De acordo com o jornal Extra, a morena teria dado um fora no cantor após ele dar umas investidas nela durante o Tardezinha, projeto musical do artista, que aconteceu no dia 1º de dezembro do ano passado.a

Assista ao vídeo onde Thiaguinho deseja um feliz Dia Internacional da Mulher: