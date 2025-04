As mudanças que a Globo precisou fazer às pressas para cobrir a morte do papa

A TV Globo precisou fazer uma verdadeira mudança às pressas em sua grade de programação para cobrir a morte de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, que faleceu na madrugada de segunda-feira, 21, aos 88 anos. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos.

O papa Francisco se recuperava de um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano. No Domingo de Páscoa, 20, o papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Na manhã de segunda-feira, 21, o ‘Bom Dia Brasil’ já estava no ar desde a madrugada. “Hoje nós não vamos exibir os jornais locais”, explicou a apresentadora Ana Paula Araújo.

Nas últimas horas, a Globo mobilizou diversos correspondentes, como Ariel Palácios, que mostrou a reação dos nossos vizinhos à morte do primeiro papa argentino, diretamente de Buenos Aires; e Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália.

Ilze, inclusive, lembrou de seu primeiro encontro com o bispo de Roma. “Eu me lembro quando estive com ele pela primeira vez num avião para o Rio de Janeiro, na viagem de ida para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, em 2013″, iniciou.

“Ele cumprimentou os jornalistas pessoalmente e conversou alguns minutos com cada um. Quando eu me apresentei, ele ouviu o meu sobrenome e já falou da sua origem italiana, piemontesa, e já se colocou como imigrante. Ele se reconhecia nisso”, acrescentou.

Desde 1999, Scamparini traz, de Roma, na Itália, e do Vaticano, as principais notícias da Europa, incluindo aquelas que envolvem a cúpula católica, como a morte do papa Bento XVI, no último dia de 2022. A jornalista cobriu seu Conclave e renúncia, bem como a escolha do papa Francisco, sem esquecer, claro, o falecimento do papa João Paulo II.

O ‘Jornal Hoje’ será ampliado, com o cancelamento das exibições da reprise da novela ‘História de Amor’ e também do ‘Globo Esporte’.

O jornalista César Tralli, que já atuou como correspondente da Globo fora do país, recebeu uma missão da emissora: ir para Roma, na Itália, cobrir todos os desdobramentos em torno da morte do papa Francisco e a escolha de seu sucessor. O marido de Ticiane Pinheiro embarcou na segunda-feira, dia 21, para o país.

Tralli será o rosto da emissora no epicentro dos acontecimentos nos programas Encontro, Mais Você, Jornal Hoje e nos telejornais locais que vão ao ar na primeira parte do dia. Ele também acompanhará o Conclave e todo o processo de escolha do novo papa, um dos eventos mais importantes da Igreja Católica.

Desde 1993 na Rede Globo, aos 24 anos, o atual âncora do ‘Jornal Hoje’ assumiu o posto de correspondente da TV Globo em Londres, onde permaneceu por cinco anos, de 1995 a 2000. Tornou-se, assim, o correspondente mais jovem da emissora. Nesse período, realizou reportagens em mais de trinta países.

Em comunicado às afiliadas, a Globo informou que a primeira edição do ‘Jornal Hoje’ começará às 11h45 e se estenderá até as 12h15. Em seguida, os telejornais locais ocuparão a faixa entre 12h15 e 13h.

O apresentador Roberto Kovalick assume novamente a programação para uma segunda edição do ‘JH’, às 13h.

A informação foi confirmada pela própria emissora em nota à imprensa. “A Globo fará uma ampla cobertura sobre a morte do papa Francisco. Na TV Globo, as notícias do esporte serão contempladas nos telejornais locais; e o Globo Esporte desta segunda-feira será cancelado”, diz o comunicado.

“O Jornal Hoje será ampliado e, por isso, a edição especial com História de Amor também não será exibida, além de atualizações da cobertura nos intervalos da programação. Na GloboNews, durante todo o dia, o jornalismo trará todos os detalhes sobre a morte do papa”, finaliza.