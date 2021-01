As expectativas do Flamengo para 2021 Briga pelo título brasileiro, evolução sob o comando de Ceni, ano eleitoral... As expectativas do Flamengo par 2021

Campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Carioca em 2020, o Flamengo inicia 2021 almejando novas conquistas. Em ano atípico no futebol por conta da pandemia do coronavirus, o Rubro-Negro segue vivo na disputa do Campeonato Brasileiro, que será encerrado em fevereiro, e o LANCE! avalia as demais expectativas para a temporada do clube da Gávea.

EVOLUÇÃO COM CENI E BRIGA PELO TÍTULO BRASILEIRO

​Com 49 pontos, o Flamengo segue na disputa pelo título brasileiro. Atual campeão, o Rubro-Negro tem o São Paulo e o Atlético-MG como principais concorrentes e, desde a chegada do técnico Rogério Ceni, em novembro, busca retomar o nível de atuação que o fez ser campeão nas últimas temporadas.

COPA LIBERTADORES PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO

​Por mais que o título seja o objetivo, o Flamengo também tem como meta classificar-se para a Copa Libertadores de 2021. A vaga, além dos benefícios financeiros com prêmios e arrecadação com bilheteria previstos no orçamento, significará um recorde para o clube, que jamais disputou cinco edições da Copa em anos consecutivos.

INÍCIO DO CARIOCA COM EQUIPE ALTERNATIVA

​Assim como em 2020, o Flamengo deve iniciar o Campeonato Carioca de 2021, que tem início previsto para fevereiro, com uma equipe alternativa. Isso porque o Brasileirão terá fim dias antes do início do Estadual e o elenco principal estará de férias.

INVESTIMENTOS REDUZIDOS EM REFORÇOS

​Após um 2020 no qual investiu alto nas contratações de Gabriel Barbosa, Pedro, Michael e Léo Pereira, entre outros, o Flamengo não tem previsão de fazer grandes investimentos em 2021. Além dos pagamentos previstos pelos atacantes, o orçamento do clube aprovado para próxima temporada não prevê grande valor para novos reforços, e a diretoria procura contratações pontuais.

POLÍTICA QUENTE EM ANO DE ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

​O 2021 também será o último ano triênio da gestão do presidente Rodolfo Landim, que assumiu o clube em 2019 e, logo em seu primeiro ano, conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em dezembro, nova eleição será realizada no clube da Gávea, o que deve agitar os bastidores.

