As doações de dinheiro do presidente do Sebrae ao PT

Alçado à presidência do Sebrae com as bênçãos do governo Lula, em 2023, o ex-deputado federal Décio Lima começou 2025 contribuindo financeiramente para o caixa do PT, ao qual é filiado.

Lima repassou pessoalmente R$ 123,4 mil aos cofres petistas em janeiro, segundo informações do TSE. Conforme o sistema de prestação de contas, o presidente do Sebrae fez um depósito de R$ 60,2 mil em espécie e uma transferência eletrônica no mesmo valor, ambos em 23 de janeiro, e um outro aporte, de R$ 3 mil, em 28 de janeiro.

Além da presidência do Sebrae, cargo no qual recebe um salário de cerca de R$ 70 mil, Décio Lima é também presidente do PT em Santa Catarina. Ele foi deputado federal por três mandatos pelo estado, entre 2007 e 2019, e disputou a eleição ao governo catarinense em 2022. Foi derrotado no segundo turno pelo bolsonarista Jorginho Mello, do PL.

Lima assumiu o comando da entidade em abril de 2023, depois de o governo Lula trabalhar firme nos bastidores para tirar do cargo o também ex-deputado Carlos Melles, filiado ao PL. Embora tenha sido reeleito em novembro de 2022, Melles renunciou em março de 2023 e abriu caminho para a eleição de Décio Lima no conselho da entidade.