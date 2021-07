‘As coisas acontecem no momento certo’, diz Paloma Bernardi sobre ter congelado os óvulos

Paloma Bernardi, que está com 36 anos de idade, falou sobre maternidade. Em entrevista para a revista Quem, a atriz disse que ter congelado seus óvulos lhe deu mais independência.

“Meu desejo de ser mãe existe. É algo que eu quero viver, uma prioridade. Eu sou sempre superprogramada, organizada, planejada… e o tempo passando. Comecei a ficar preocupada com quando a maternidade aconteceria. Joguei para o universo e tive vários sinais. Faz um ano que venho pesquisando vários procedimentos, e conversei com uma vizinha que me apresentou os filhos dizendo serem os seus ‘Frozens'”, brincou.

Bernardi contou que a decisão do congelamento foi tomada durante a pandemia: “As coisas acontecem no momento certo, e eu tinha que estar preparada para passar por esse processo. Durante a pandemia, estou mais tranquila de trabalho e conseguindo me organizar pessoalmente, buscando meu autoconhecimento”, concluiu a artista, que namora o também ator Dudu Pelizzari há três anos.

