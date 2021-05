As 5 atitudes positivas para melhorar a alimentação das crianças

Eu já falei aqui um pouco sobre os 5 mandamentos para comer bem e a importância deles para desenvolvimento e crescimento da criança. Porém sentimentos como insegurança, ansiedade e medo, muitas vezes presentes na dinâmica alimentar da família, atrapalham um bocado o caminho para a conquista dos 5 mandamentos e o torna uma experiência muito desgastante para todo mundo.

A melhor forma de alcançar o êxito é rechear os 5 mandamentos de posturas positivas que servirão de base e força para enfrentar o desafio de alimentar bem uma criança. Para cada mandamento um recheio diferente.

1º mandamento: Comer sentado à mesa. A mesa é o lugar de ACOLHER, trocar experiências e apoiar as dificuldades.

2º mandamento: Fazer as refeições sem eletrônicos. Com as telas desligadas é possível COMPARTILHAR as refeições com mais conexão e afeto.

3º mandamento: Comer sozinho e preparar o próprio prato. É uma ótima oportunidade para EMPODERAR a criançada e desenvolver autonomia nelas.

4º mandamento: Ter 5 cores no prato. COLORIR o prato deveria ser tão natural para as crianças como todo o resto do mundo a sua volta: brinquedos, jogos, filmes, desenhos… se tudo é colorido no universo das crianças, por que só a comida não é?

5º mandamento: Experimentar novos alimentos. EXPERIMENTAR é uma atitude que deve permanecer conosco ao longo da vida toda, nunca se sabe quando podemos descobrir um novo alimento favorito.

Semana que vem, dia 1/6, estreia o Papo de Cozinha, uma série de conversas com mães e profissionais incríveis que irão nos ajudar a compor esse olhar mais profundo sobre alimentação e relações saudáveis. A cada segunda-feira, aqui na coluna, terá uma matéria específica sobre um dos mandamentos e sua atitude positiva. E, na sequência, as terças-feiras de junho às 18h, no meu Instagram, um papo de cozinha com uma convidada diferente, que irá contribuir na construção de uma conexão saudável para além da alimentação. Será um mês de muitos olhares e aprendizados. Marca na agenda e vem.

