As 30 motos e scooters mais vendidas na Itália

As vendas de motocicletas, scooters e ciclomotores ma Itália tiveram uma primeira desaceleração do ano, entre as causas estão certamente as tensões econômicas geradas pela guerra na Ucrânia e alguns problemas persistentes na cadeia produtiva que afetam a oferta de modelos disponíveis nas concessionárias.





Os registros em abril foram de 27.730, -8,7 % em relação a doze meses atrás, quando houve um aumento de 10,7% em relação a abril de 2019.

As 30 Motos e scooters mais vendidos em abril na Itália

Pos. Marca Modelo Segmento Motos vendidas 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.452 2 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 946 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 820 4 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 788 5 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 739 6 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 621 7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 601 8 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 599 9 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 482 10 BMW R 1250 GS Enduro 474 11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 453 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 420 13 HONDA X-ADV 750 Scooter 406 14 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 328 15 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 296

16 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 283 17 MOTO GUZZI V7 Naked 277 18 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 275 19 HONDA CB 500 X Turismo 274 20 YAMAHA TENERE 700 Enduro 274 21 HONDA AFRICA TWIN Enduro 272 22 KEEWAY RKF 125 Naked 247 23 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 242 24 HONDA SH MODE 125 Scooter 240 25 YAMAHA TRACER 7 Turismo 238 26 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 237 27 KAWASAKI Z 900 Naked 217 28 YAMAHA TMAX Scooter 214 29 YAMAHA MT-07 Naked 208 30 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 207

Fonte: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture