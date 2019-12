As 10 pistas de esqui mais bonitas da Itália

BELLUNO, 17 DEZ (ANSA) – Lendária, panorâmica, divertida, emocionante. Essas são apenas algumas das características das pistas de esqui na Itália. Dos Alpes aos montes dos Apeninos, os locais são adequados para todo tipo de habilidade. Além de promover adrenalina e uma experiência única, muitas das encostas dos picos italianos também são famosos por suas cabanas gourmet, chalés charmosos e instalações na neve. Confira as 10 pistas de esqui mais bonitas do país europeu: 1.Olympia delle Tofane: Localizada em Cortina d’Ampezzo, na província de Belluno, na parte inferior do Monte Tofane, a pista é sede das competições femininas da copa do mundo de esqui desde 1993. Ela inicia a 2.300 metros do refúgio Pomedes, com um trecho calmo e depois conta com uma passagem entre duas rochas.

A pista alterna retas com grandes curvas, paredes desafiadoras e termina na floresta. 2.Ventina – Com 11 quilômetros de extensão, esta é a pista mais famosa da área de Breuil-Cervinia Valtournenche, no vale de Aosta. A trilha espetacular, dominada pela montanha Matterhorn, com 4.478 metros de altura, começa nos 3.500 metros do Plateau Rosa, na saída do grande teleférico, com uma vista deslumbrante do Mont Blanc, do Gran Paradiso e dos picos da Suíça, e desce até 2.000 metros de Cervinia. A pista alterna entre seções largas e panorâmicas, adequadas também para esquiadores menos experientes. Em alguns períodos de inverno, é possível esquiar até mesmo à noite, sob a lua cheia. 3. Kandahar Barchetta – É um dos trechos de descida mais famoso do mundo. A gigantesca área de esqui oferece mais de 400 quilômetros de pista e reúne as localidades e trilhas de Sestriere, San Sicario, Sauze d’Oulx, no Piemonte, e Montgenèvre, na França. Kandahar Barchetta, que desce dos 2.807 metros do Monte Motta até Sestriere, é sinuosa e desafiadora. O local foi projetado para esquiadores experientes que desejam experimentar curvas impressionantes e muros repletos de adrenalina. O percurso é dedicado ao empresário Giovanni Nasi, relacionado à família Agnelli, que ajudou a fundar a cidade de Sestriere. Nesta pista foi realizada, pela primeira vez, em 1967 a Copa do Mundo. Já em 1997 ocorreu o Campeonato Mundial de Esqui e em 2006 as Olimpíadas. 4. Gran Risa – Localizada no coração da região de Alta Badia, no sul de Tirol, a pista começa a partir dos 2.077 metros de Piz La Ila, na saída do teleférico. Esta é uma das mais desafiadoras e é recomendada apenas para os esquiadores mais experientes. No entanto, no início do trajeto é possível escolher entre o caminho mais fácil e o mais difícil. O circuito, com mais de um quilômetro de comprimento e uma diferença de altura de 448 metros, atravessa uma floresta de coníferas, repleta de sombra e neve dura.

5. Franco Berthod- A pista número 3 de La Thuile, no Vale de Aosta, é considerada um dos trajetos mais difíceis e espetaculares dos Alpes devido à presença de neve congelada e paredes com declives muito íngremes. Ela é indicada para especialistas, pois exigem boa preparação técnica. Seu nome é uma homenagem ao atleta Franco Berthod.

6. Saslong – No coração de Val Gardena fica a lendária pista de três quilômetros e meio que corre ao longo das encostas do Ciampinoi, na área de Sella Ronda de Santa Cristina. Por décadas, campeões mundiais têm se desafiado nesta rota cheia de adrenalina. Eles começam a partir de 2.254 metros de altura e descem rapidamente pelas paredes de neve até os teleféricos. A pista é projetada para os esquiadores mais experientes, pois possui muitas paredes e áreas geladas aumentam a dificuldade e a velocidade. Saslong, que leva o nome do pico de Sassolungo, foi premiada por revistas especializadas do setor como a pista mais bonita da Itália por suas características técnicas e pela presença de paisagens de tirar o fôlego.

7. Paradiso – A encosta de Tonale Pass é chamada Paradiso, um paraíso natural que faz fronteira com o Val di Sole de Val Camonica, entre Lombardia e Trentino, situado à sombra da geleira Presena. A pista, aberta desde 1963, tem 3 quilômetros de comprimento, que parte de Paradiso, a uma altitude de 2.585 metros, com uma diferença de altura de 734 metros. É uma pista técnica, exposta ao norte, portanto com muitas seções congeladas. 8. Trametsch Em Bressanone, esta é a maior inclinação do sul do Tirol e uma das mais desafiadoras, com 65%. A pista lendária mede 9 quilômetros e é classificada como “faixa preta” mais pela duração do que pelas características técnicas. A rota começa no refúgio de Plose, a uma altitude de 2.446 metros, e é acessível pelo teleférico coberto com o nome da pista.

9. Agnello No Alpe di Pampeago, em Val di Fiemme, é a encosta adequada para quem gosta de arte e adrenalina. A pista atravessa o parque “RespirArt”, um dos mais altos do mundo, e permite que o visitante esquie admirando algumas instalações feitas por artistas internacionais, distribuídas ao longo do percurso. O trajeto tem quase 3 quilômetros com uma queda de 420 metros.

10. Fodoma – Localizada no Resort Porta Vescovo Dolomiti, acima de Arabba, a pista é ideal para os apaixonados por emoções e belas paisagens. Com quase 3 quilômetros de extensão e uma queda de 800 metros, a rota é muito técnica, caracterizada por colinas desafiadoras e com vista para as Dolomitas e a geleira Marmolada. (ANSA)