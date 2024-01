Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 12:25 Para compartilhar:

Nas redes sociais, Ary Mirelle compartilhou o registro completo do nascimento do seu primeiro filho, Jorge, fruto da sua relação com o cantor João Gomes.

“O dia em que nossas vidas mudaram, o nascimento do nosso maior amor”, escreveu a influencer. O bebê nasceu no dia 16 de janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias