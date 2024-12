Árvore de Natal gigante cai e deixa trabalhador morto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 21:19 Para compartilhar:

Uma árvore de Natal gigante caiu durante a tarde desta segunda-feira, dia 16, na Lagoa de Araçatiba, em Maricá, no Rio de Janeiro. Um trabalhador, que montava a atração, morreu. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A população que estava no local saía da área pouco antes de a Defesa Civil emitir um alerta a respeito das fortes chuvas. As imagens correram as redes sociais. Elas mostram o exato momento em que a árvore despenca por conta dos fortes ventos no local.

A árvore de Natal fazia parte das comemorações das festividades na cidade. A previsão de inauguração era esta terça-feira, dia 17.

🚨 GENTE? Árvore de Natal em Maricá, RJ, DESPENCA devido uma rajada de vento e causa a morte de um trabalhador que ajudava a montá-la. Mais duas pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/gimA3RIHFh — POPTime (@siteptbr) December 16, 2024