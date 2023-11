‘Árvore de Natal do Papa’ chega ao Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 23 NOV (ANSA) – O pinheiro que enfeitará a região central da Praça São Pedro durante o período de Natal chegou nesta quinta-feira (23) no Vaticano.

A árvore de 28 metros de altura foi retirada com a ajuda de bombeiros e foi transportada de helicóptero do alto vale de Maira, na cidade de Macra, para depois ser carregada em um caminhão e seguir rumo ao Vaticano por estrada.

O abeto branco foi posicionado com uma grua na tradicional praça, estando prevista a inauguração em 9 de dezembro. A árvore permanecerá exposta até 7 de janeiro de 2024.

A madeira da árvore será posteriormente reciclada para a fabricação de brinquedos que serão doados para crianças de famílias carentes.

A iluminação da árvore natalina no Vaticano será inaugurada no mesmo dia do tradicional presépio, que celebrará os 800 anos da primeira representação do nascimento de Jesus de São Francisco de Assis em Greccio. (ANSA).

