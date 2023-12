Árvore de Natal de 50 metros cai em Niterói, no Rio, dois dias antes de ser inaugurada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2023 - 9:30 Para compartilhar:

A estrutura metálica de uma árvore de Natal de 50 metros, instalada na orla da praia de São Francisco, em Niterói, Rio de Janeiro, caiu na madrugada desta sexta-feira, 8. A atração natalina, que contava com 15 mil lâmpadas de led, ainda estava em fase de montagem e seria inaugurada no próximo domingo, 10.

O acidente não provocou feridos. A prefeitura da cidade afirmou que não fará a instalação de uma nova árvore no local, e diz que acionou a Polícia Civil para investigar as causas da queda.

“A prefeitura de Niterói informa que registrou boletim de ocorrência na 79ª DP (Jurujuba) para que a Polícia Civil investigue a queda da estrutura da árvore de Natal de São Francisco, na madrugada desta sexta-feira (8)”, disse a administração em nota. “A prefeitura determinou ainda que a empresa responsável apresente um laudo técnico com as causas do acidente”, acrescentou.

A montagem custou aos cofres da cidade R$ 2,94 milhões, conforme a administração. O valor foi definido por licitação na modalidade pregão eletrônico por menor preço, vencida pela empresa Estrutend Estrutura para Eventos Ltda, a CG Estruturas.

Procurada, a CG Estruturas não retornou aos contatos da reportagem até a publicação deste texto – o espaço segue em aberto.

Na nota, a prefeitura de Niterói afirma ainda que as festividades na cidades estão mantidas, mas que “não terá a montagem de outra árvore” no local. “O bairro contará com a instalação do parque do Papai Noel”, informou.

Após o acidente, a Defesa Civil da cidade começou uma vistoria em todos os equipamentos que foram montados para as festividades de final de ano para verificar a presença de outras falhas técnicas.

A árvore estava instalada na praça do Rádio Amador, localizada na orla da praia de São Francisco. Era a principal atração de Natal da cidade, e a sua inauguração estava marcada para o próximo domingo, 10, com apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica em companhia da cantora Elba Ramalho.

Usuários nas redes sociais lamentaram a queda da árvore e especularam que a atração teria custado R$ 9 milhões, valor alto pela suposta fragilidade da estrutura. A prefeitura desmentiu a informação em outro comunicado na tarde desta sexta. Na nota, a administração afirma que o custo total para fazer a montagem e instalações natalinas em toda a cidade custaram pouco mais de R$ 8,1 millhões.

“Não é verdade que a Árvore de Natal de São Francisco teria um custo de 9 milhões de reais. O valor total destinado à decoração e iluminação natalina de toda a cidade é de R$ 8.176.000,00. Esse montante abrange não apenas a mencionada árvore, mas também outras 13 árvores de diferentes tamanhos espalhadas por toda a cidade, brinquedos, iluminação e adereços de ruas em diversos pontos”, disse a prefeitura.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a estrutura não tem autorização para ser montada. “O CBMERJ notificou os responsáveis para se regularizem junto à corporação e interditou o local, até o momento, para que não receba visitação.”

