Arturo Vidal tem ‘negociações avançadas’ com o Flamengo, diz jornalista italiano

A novela Arturo Vidal no Flamengo ganhou um novo (e quente) capítulo. Isso porque o jogador chileno já estaria em negociações avançadas para reforçar o Rubro-Negro a partir do segundo semestre de 2022. É o que garante o jornalista italiano Fabrizio Romano. Neste domingo, Vidal foi a campo pela última vez na temporada pela Inter de Milão, onde não deve seguir atuando.





Vidal já teria autorizado um intermediário a procurar o Flamengo para comunicar que aceitaria um salário semelhante ao de Gabigol – cerca de R$ 1,5 milhão por mês – para fechar negócio. A informação foi dada pelo site site “GOAL”, que dá conta ainda de que o chileno estaria disposto a reduzir o valor, estipulando o salário mensal de R$ 1 milhão como piso.

No Flamengo, o discurso é de que Vidal não é prioridade no momento. Em abril, em conversa com a imprensa no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol Marcos Braz foi perguntado sobre um possível interesse na chegada do meia chileno, de 34 anos, mas afirmou não ter nenhuma negociação em curso.

– A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador em voltar à América do Sul – admitiu Marcos Braz.

Vidal vira e mexe se manifesta com carinho com o Flamengo. Há uma semana, em publicação nas redes sociais, ele divulgou um vídeo escutando funk acompanhado de sua namorada, que aparece vestindo a camisa rubro-negra.

– O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante – disse Vidal em março.

