Artur Jorge não confirma permanência no Botafogo para 2025: ‘Propostas tentadoras’

O treinador Artur Jorge não definiu qual será seu destino em 2025. O português vem despistando sobre a possibilidade de continuar no Botafogo, onde foi campeão Brasileiro e da Copa Libertadores na temporada encerrada neste mês, e chegou a revelar que recebeu ‘propostas tentadoras’.

Nos bastidores, o americano John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube carioca, trabalha pela manutenção do português, apesar do assédio estrangeiro.

“Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, são propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”, afirmou o treinador ao jornal português ‘A Bola’.

Artur Jorge indicou que sua decisão deve ficar para janeiro de 2025. O treinador já está em Portugal para aproveitar as férias com a família. A despedida pode ter ocorrido na derrota para o Pachuca, por 3 a 0, na Copa Intercontinental.

“Tenho contrato com o Botafogo [até dezembro de 2025]. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, quanto o clube estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja”, completou.

O Botafogo, até o momento, não trabalha com outros nomes para o cargo do português. O clube está confiante na continuidade do trabalho e deve oferecer um aumento salarial para que ele recuse as propostas — as mais ameaçadoras são as de equipes árabes, justamente em razão do superdimensionamento financeiro do país.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro, diante do Maricá, no estádio Nílton Santos.