Artur Jorge exalta elenco em triunfo mais saboroso de sua carreira: ‘A mais épica da história’

O técnico Artur Jorge exaltou seus jogadores pela postura em campo, com um menos desde o primeiro minuto, e afirmou que a força mental foi fundamental para a conquista da Copa Libertadores pelo Botafogo, neste sábado, na Argentina. O treinador português considera o feito de sua equipe uma das mais notáveis da Libertadores.

“Era o jogo mais importante da minha carreira e foi a vitória mais saborosa. Foi uma vitória épica, provavelmente a mais épica da história da Libertadores. Sabíamos das nossas possibilidades, acreditamos sempre, mesmo com um homem a menos, e eu só tenho a reverenciar esses jogadores”, comentou o técnico. “Só uma equipe com essa gana e com esse espírito consegue uma conquista dessa dimensão.”

Consciente dos momentos turbulentos que rondaram o Botafogo nos últimos anos, Artur Jorge dedicou o título aos torcedores. “É uma questão de paixão e é isso que nos faz vencer esse jogo. É justo podermos entregar esse feito a quem ama verdadeiramente o Botafogo. Este ano nos fez ver o filho bonito de quem todos querem ser o pai. Muitos têm dado muito pelo Botafogo e fizeram com que o dia de hoje fosse possível. Quero compartilhar com eles esse título”, disse o português, mostrando-se impressionado com a entrega dos atletas em campo após a expulsão de Gregore.

“Não me recordo de nada parecido, de um time que tenha jogado mais de 90 minutos com um a menos e teve uma postura competitiva assim. Era difícil perder um jogador naquele momento, ficamos preocupados, claro, mas essa equipe não me decepciona. Os atletas conseguiram um resultado extraordinário. Sem o título já seriam campeões, mas hoje, mais do que nunca, são coroados campeões”, disse o técnico. “Ajustamos o posicionamento do Marlon, do Savarino e do Luiz (Henrique). A equipe correspondeu e vimos que dava para manter a equipe equilibrada com menos bola, menos tempo, mas sempre segura.”

Apesar da euforia da equipe carioca pela conquista continental inédita, o técnico ressaltou que a temporada ainda não acabou e que a festa, pelo menos a dos jogadores, tem prazo para acabar. “Ainda vamos enfrentar São Paulo e Internacional para buscar o titulo brasileiro. Comemoramos hoje, mas amanhã viajamos para o Rio de Janeiro e pensaremos nessas duas finais”, comentou.

Campeão da América e líder do Brasileiro, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, a duas rodadas do fim da competição, o Botafogo visita o Internacional, na quarta-feira, às 21h30.