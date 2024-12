Artur Jorge diz que Botafogo quebrou um ciclo e dedica conquista aos netos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 19:10 Para compartilhar:

O técnico Artur Jorge deixou de lado o semblante sisudo e comemorou o título brasileiro do Botafogo, encerrando um jejum de 29 anos, como uma criança. O português esbanjou alegria após o triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Engenhão, e disse que se sente realizado com a temporada de sucesso no comando da equipe alvinegra.

O comandante lembrou a luta diária para alcançar as conquistas, o passado “sofrido” da torcida botafoguense e disse que atingiu o objetivo de quebrar um ciclo de fracassos que assombrava o clube, levando alegria aos torcedores.

“Estou muito feliz porque me sinto plenamente realizado. Estou feliz pelos jogadores, a maior parte está aqui desde o ano passado”, comentou, referindo-se à traumática perda do caneco brasileiro em 2023. “Eu e os demais atletas viemos para ajudar a quebrar um ciclo, para colocar o Botafogo na elite do futebol mundial.”

Artur Jorge também demonstrou um carinho especial pelos torcedores botafoguenses, acostumados a acompanhar o clube com desconfiança, especialmente nos anos recentes. “Estou muito feliz pela torcida, que tem a fama de ser muito sofrida. Os torcedores sofreram muito, mas torceram para que hoje pudéssemos dar essa alegria a eles”, afirmou o técnico.

Assediado pelo futebol europeu após campanhas vitoriosas à frente do Botafogo na atual temporada, o técnico português despistou sobre o futuro. Ele tem contrato até dezembro de 2025, mas poderá deixar o clube alvinegro após a disputa do Mundial de Clubes.

“Eu estou muito feliz no Botafogo”, limitou-se a responder sobre sua permanência. Artur optou por aproveitar o momento de glória e dedicou a conquista do Brasileiro e da Libertadores aos netos. “Concretizamos um sonho de ter um objetivo, traçado quando cheguei, e conquistar o título. Quero dedicar esses títulos aos meus três netos: Artur, José e Santiago. Estou com muitas saudades deles”, disse, sorridente.