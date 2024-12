Artur Jorge concorre a prêmio de jornal uruguaio de melhor técnico da América

Comandante da vitoriosa temporada do Botafogo, que culminou nos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o português Artur Jorge é um dos cinco concorrentes ao tradicional prêmio de melhor técnico da América, oferecido pelo jornal uruguaio “El País”.

O treinador do time carioca tem como concorrentes o uruguaio Diego Aguirre, que conduziu o Peñarol ao título nacional e às semifinais da Libertadores, e o argentino Gustavo Costas, que levou o Racing ao título da Copa Sul-Americana, encerrando um jejum de 36 anos sem conquistas internacionais.

Completam a lista os também argentinos Lionel Scaloni, da seleção argentina, campeã da Copa América e líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e Gustavo Alfaro, ainda invicto no comando do Paraguai, embora tenha treinado a Costa Rica durante a maior parte do ano.

Desta vez, nenhum técnico brasileiro figurou entre os finalistas em votação de mais de 200 jornalistas. O último vencedor do prêmio, na 38ª edição, foi justamente Fernando Diniz, que havia liderado o Fluminense à conquista da Copa Libertadores de 2023. Germán Cano, também do Fluminense, venceu na categoria Rei da América (melhor jogador).

Sebastião Lazaroni, Telê Santana, Luiz Felipe Scolari (duas vezes) e Tite foram os outros treinadores brasileiros laureados pelo “El País”. O português Abel Ferreira levou o prêmio em 2021 pelo seu trabalho à frente do Palmeiras.