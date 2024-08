Artur Jorge atribui queda do Botafogo a excesso de torneios e critica falta de foco dos atletas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 15:15 Para compartilhar:

O técnico Artur Jorge admitiu que o Botafogo esteve abaixo do que pode produzir na derrota por 3 a 2 para o Juventude, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador português, que poupou alguns titulares em Caxias do Sul (RS), a sequência de jogos pelo Nacional, pela Libertadores e pela Copa do Brasil, competições nas quais o Botafogo está envolvido nesses últimos dias, tem afetado o rendimento da equipe.

“Nós tivemos três competições, perdemos a última (Copa do Brasil) para o Bahia há quatro dias. Não viemos desfalcados, viemos com aquilo que era possível ter hoje aqui. A verdade é que hoje não conseguimos ser uma equipe tão forte como deveríamos ter sido”, afirmou Artur Jorge, ressaltando que não pretende usar o calendário como justificativa para as derrotas recentes.

“São as competições que existem e queremos estar em todas elas, ainda que por vezes isso possa justificar algum déficit de performance. Não se trata de encontrar desculpas, apenas razões para aquilo que hoje não conseguimos fazer”, disse.

Além do desgaste, o técnico acredita que seus atletas não deram a devida importância ao confronto com o Juventude, uma vez que o próximo compromisso, válido pelas oitavas de final da Libertadores, será diante do Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30.

“O Brasileiro é uma competição mais longa, pode dar a falsa sensação de que haverá um ou outro jogo menos importante, mas não, todos eles contam. Quero que meus jogadores tenham foco máximo em tudo. O resultado de hoje teria uma grande importância para nós”, lamentou. “Essa é a abordagem que eu tenho. Cada um dos jogos tem a máxima importância, independentemente de termos jogado há quatro dias pela Copa e que jogaremos daqui a três dias pela Libertadores.”

Para o compromisso pelo torneio sul-americano, Artur Jorge terá que reencontrar o equilíbrio do setor defensivo, que, segundo ele, deixou a desejar neste domingo. “Cometemos muitos erros defensivamente. Fomos, particularmente no primeiro tempo, ineficazes”, analisou. “Fizemos um jogo abaixo da nossa normalidade. Temos que perceber porque não conseguimos superar o adversário. Creio que o momento defensivo e como tão mal estivemos nesse período valida o resultado.”