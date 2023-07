Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 2:57 Compartilhe

Diversos rostos famosos se reuniram em São Paulo na noite desta quarta-feira, 12, para o evento “Best New Artist Showcase“. Trata-se da noite de inauguração da nova categoria do Grammy Latino, “Melhor Novo Artista”.

A festa, que aconteceu no Centro Histórico de São Paulo, foi agitada por apresentações de Clarissa, Giulia Be e Maria Rita, sob direção musical de Wilson Simoninha.

Além deles, compareceram ao evento artistas como Di Ferrero, Simaria, MC Daniel e outros. Confira:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias