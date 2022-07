Artistas parabenizam Luiza Sonza pelo aniversário: ‘Mulher que é um furacão’

Luisa Sonza está completando 24 anos nesta segunda-feira (18). A artista, que é adorada por muitos, recebeu vários parabéns durante o dia. As comemorações começaram na noite do dia anterior. No Festival Canta, Luísa foi surpreendida com bolo e a famosa música de parabéns.

Famosos também aproveitaram para homenagear a aniversariante pelas redes sociais. E a gata postou tudo nos stories. Lexa disse: “Já vivemos tantas coisas incríveis juntas, já cozinhamos uma para a outra, conversas que viravam a madrugada, muitas risadas e vááários drinks! Que Deus te abençoe e você seja eternamente feliz!

Depois, foi a vez da Fê Paes Leme, que deixou um recadinho pelo Twitter. “Bom dia especial pra @luisasonza, 24 aninhos, tantas conquistas e um mundo de possibilidades incríveis pela frente! Que seja lindo, doce, hot e cheio de realização! Parabéns 🌹 Ps: não sei q roupa ir hj nessa festa

Pabllo Vittar também marcou presença. “Parabéns mami, muito orgulho da menina que você vem se tornando! muitos anos de vida e vamos quebrar hojeeeeee”

Feliz vida! Que Deus te abençoe muito, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente ainda curta muitos rolês e show do Luan juntas”, brincou Maísa.

Preta Gil mandou os parabéns diretamente da Europa. “Dia da minha baby, Luísa Sonza, ela que faz meu coração transbordar de alegria e emoção a cada sucesso! Ela que é só orgulho por tudo que tem conquistado! Eu sempre acreditei em você!”

Ludmilla não poderia ficar de fora! “Hoje é o dia da minha loirinha, essa mulher que é um furacão por onde passa e que eu amo demais ter na minha vida”, disse ela.

A homenagem do papai Sonza foi emocionante. “Vc sempre vai estar ligada a essa árvore forte que representa nossa família e sem dúvida é um conto de dois mundos, um da essência, do amor carinho afeto , cumplicidade, doação e outro de sucesso, conquistas! Parabéns filha, FELIZ ANIVERSÁRIO, comemore muito, vibre, namore, ame, grite, estaremos sempre juntos! Cuidar de vc é um privilégio que Deus me deu! Te amo!”

https://www.instagram.com/p/CgI445XstKf/