Artistas famosos buscam por Maidê Mahl, que está desaparecida; saiba quem é

Amigos, familiares e também artistas famosos relataram por meio das redes sociais o desaparecimento da atriz Maidê Mahl.

A atriz está sumida desde segunda-feira, 2, e tem gerado grande preocupação entre seus seguidores, que têm utilizado as redes sociais para divulgar informações e pedindo por qualquer pista sobre onde ela pode estar.

“Qualquer informação por favor entre em contato com algum de nós!! Todos estamos na busca. Compartilhem o quanto puderem por favor, mesmo que você seja de outro estado!”, escreveu um perfil ao compartilhar o post de desaparecimento da jovem.

Nas redes sociais, artistas famosos como Giselle Itié, Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Leonardo Miggiorin, Natallia Rodrigues, entre outros, também compartilharam o cartaz para ajudar a localizar Maidê.

A publicação que circula nas redes sociais diz que Maidê foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30, usando uma mochila, calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez.

Saiba quem é Maidê Mahl

Maidê Mahl é atriz e chama atenção com trabalhos no Star+ e HBO Max. Na série ‘O Rei da TV‘, exibida no Star+, que agora está junto com o Disney+, ela dá vida a Elke Maravilha na 2ª temporada da produção, que foi lançada em 2023.

Além deste trabalho, Maidê também atuou na série ‘Vale dos Esquecidos‘, do streaming MAX, da HBO. Nesta trama, ela dá vida à personagem Giovanna.

Em suas redes sociais, Maidê compartilha momentos de sua vida artística, de sua vida pessoal e também cliques como modelo.