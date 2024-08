‘Artistas falecidos permanecem lá’, diz espiritualista após Silvia Abravanel afirmar que o SBT é assombrado

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 07/08/2024 - 14:28 Para compartilhar:

Ao participar do podcast ‘Paranormal Experience’, no YouTube, Silvia Abravanel, 53 anos, revelou algumas experiências sobrenaturais envolvendo o SBT. Durante o bate-papo, a filha de Silvio Santos revelou um episódio com Vera Verão.

A apresentadora, que comandava o ‘Bom Dia e Cia’ e o ‘Sábado Animado’, nas manhãs da emissora, surpreendeu ao contar sobre o caso envolvendo a saudosa humorista, que fazia parte do casting do canal.

‘Artistas falecidos permanecem lá’

Val Couto, que é vidente e tarólogo, disse ao Glow News se o SBT é realmente assombrado. Veja na íntegra!

