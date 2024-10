Artistas e intelectuais lançam manifesto em apoio a Boulos e Tabata Amaral

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 10:46 Para compartilhar:

Há seis dias do primeiro turno das eleições municipais, artistas e intelectuais lançaram manifestos em apoio aos candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB). Sob o título “O futuro é agora, com Tabata Amaral”, a carta em favor do deputado federal é assinada por Armínio Fraga, Luciano Huck, Marcos Palmeira, entre outros. Já o documento em prol ao psolista, o “Manifesto Frente Ampla”, conta com as rubricas de Arnaldo Antunes, Zeca Camargo, Nando Reis, Lilia Schwarcz e outros.

O documento a favor de Tabata resume que “neste primeiro turno, não vamos adiar nossos sonhos. Podemos escolher, agora, uma São Paulo melhor. Não é hora de supostos cálculos de conveniência”, e destacou o perfil da parlamentar como sendo uma pessoa “séria, corajosa, eficiente e cercada por especialistas e pessoas respeitadas da política”.

A carta lista como apoiadores nomes como Amir Slama; André Sobral; Andrea Calabi; Caio Luiz de Carvalho ; Candido Bracher; Clovis Carvalho; David Moreira; Dienis Venâncio de Almeida; Fernando Mello Barreto; Fernando Paiva; Flávia Piovesan; Flávio Bitelman; Helena Gasparian; Hubert Alqueres; Marcos Palmeira; Malu Montoro; Margarida Cintra Gordinho; Mário Ernesto Humberg; Mary de Camargo Neves Lafer; Miguel Reale Jr.; Orlando Faria; Paulo Henrique Rodrigues Pereira; Regina Meyer; Rubens Barbosa; Rubens Ricupero; Teresa Bracher; Valdomiro Lopes; Vívian Satiro e Walter Barbosa. Além de padrinhos e membros da campanha como o empresário e produtor Kondzilla e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Já o manifesto em prol do Boulos afirma que “o bolsonarismo se reorganizou e continua ativo, sem recuar um milímetro em seu programa, cujo cerne é destruir os direitos mais básicos da república brasileira”.

“A frente ampla que impediu Bolsonaro de permanecer no poder precisa se levantar novamente para evitar que este segundo turno de consagração do bolsonarismo aconteça. Quando olhamos para as pesquisas, fica evidente que o candidato que reúne as melhores condições de evitar o desfecho trágico de um segundo turno entre dois bolsonaristas é Guilherme Boulos”, completa.

O documento contém assinaturas de Alexandre Martins Fontes, André Abujamra, André Singer, Arnaldo Antunes, Arrigo Barnabé, Beatriz Bracher, Bernardo Carvalho, Bob Wolfenson, Carla Camuratti, Celso Antonio Bandeira de Mello, Celso Rocha de Barros, Denise Fraga, Eugênio Bucci, Fernanda Diamant, Fernando Limongi, Fernando Meirelles, Ivo Herzog, José Miguel Wisnik, Juca Kfouri, Lilia e Luiz Schwarcz, Maria Cristina Mendonça de Barros, Mariana Moreau, Marilena Chauí, Milton Hatoum, Nando Reis, Raí, Renato Janine Ribeiro, Roberto Schwarz, Sidarta Ribeiro e Zeca Camargo.