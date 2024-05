Artistas do mundo inteiro se apresentam no C6 Fest

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 17/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

São Paulo tem sido palco dos maiores festivais do mundo, mas poucos eventos conquistaram o público como o C6 Fest. Depois do sucesso de sua primeira edição, em 2023, o festival volta ao Parque Ibirapuera com nomes consagrados e estrelas em ascensão para shows em 17, 18 e 19 de maio. São mais de trinta artistas de dez países, com uma curadoria caprichada que valoriza o que há de melhor no cenário brasileiro e internacional. No aniversário de 70 anos do parque, os shows acontecem no Auditório Ibirapuera e em arenas montadas especialmente para o evento. Difícil apontar os melhores em um casting tão afinado, mas impossível não citar o duo de soul music Black Pumas, a sensação do R&B britânico Raye e os veteranos pop do Soft Cell, no sábado; no domingo, os destaques são a banda escocesa Young Fathers, o grupo Dinner Party, do saxofonista Kamasi Washington, Cat Power (leia box abaixo) e os mestres do rock alternativo Pavement. O C6 Fest também ficou conhecido por apresentar artistas vindos de fora do eixo EUA-Europa, como é o caso da cantora beninense radicada na Nigéria Ayra Starr e o grupo caribenhos Cimafunk. “A primeira edição do C6 Fest provou que é possível fazer um festival diferente, onde a experiência musical volta a ser o centro de tudo”, afirma Hermano Vianna, um dos curadores do evento.

Cat Power canta Bob Dylan

Um dos shows mais aguardados do C6 Fest é a homenagem de Cat Power (foto) a Bob Dylan. Ela gravou o repertório do ídolo no álbum Cat Power Sings Dylan: The Royal Abert Hall Concert, que reproduz apresentação lendária de Dylan na Inglaterra, em 1966. O show marcou a transição entre suas canções acústicas e o rock, o que o levou a ser insultado e chamado de “traidor” pelos fãs puristas. Cat Power apresenta esse show na íntegra — sem a parte das vaias, claro.

Para Ler

Bruna Ramos da Fonte é a autora da ótima autobiografia musical Apenas uma Mulher Latino-Americana, obra que combina sua experiência pessoal com a história das canções de protesto contra o autoritarismo na região.

Para Ver

A nova temporada da série Buscando Buskers ­­­: Som e Afeto, idealizada por Gab e Edu Felistoque, lança um olhar sobre a trajetória pessoal de artistas que se apresentam nas ruas e praças das grandes cidades. Em cartaz no canal Arte 1.

Para ouvir

Os Gilsons, grupo formado por familiares de Gilberto Gil, se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo, em 17 e 19 de maio. Com hits como “Deixa Fluir” e “Bateu”, o trio faz uma MPB moderna que conquistou milhões de seguidores.

Música

Novo álbum da estrela do pop

Após o lançamento dos trabalhos recentes de Taylor Swift e Beyoncé, os fãs de música pop conhecerão o excelente Hit me Hard and Soft, novo álbum de Billie Eilish. O som traduz exatamente o que o título sugere: é uma combinação de força e suavidade que reúne diversos gêneros, mas sem perder a dramaticidade e estilo vocal que trouxe fama à cantora norte-americana. Com composições próprias, novamente em parceria com Finneas, seu irmão, Billie se consolida como uma das artistas mais talentosas de sua geração.

Teatro

Encontro do papa com um santo

Oito séculos separam um jovem de Assis, na Itália, e outro de Buenos Aires, na Argentina. Esses homens, que dedicaram suas vidas a cuidar dos necessitados, possuem o mesmo nome: Francisco. Em pleno século 21, encontram-se e trocam ideias. Esse é o ponto de partida da peça Entre Franciscos, o Santo e o Papa, de Gabriel Chalita, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Quem faz o papel de São Francisco é César Mello, da novela Babilônia; o Papa Francisco é interpretado por Paulo Gorgulho, que estreou na TV em 1984.

Livro

Como enfrentar a perda do pai

“A morte do meu pai é a primeira tristeza que choro sem ele”, escreve a psicóloga Nanci Lourenço. Ela decidiu enfrentar a perda familiar por meio da arte. Sensível e profundo, o livro Fragmentos de um Luto não traz uma narrativa linear, mas uma coleção de sentimentos organizada como um mosaico de experiências. Redigidos em formato de crônicas curtas e produzidos entre agosto de 2021 e junho de 2023, cada texto é uma peça sensível que convida a refletir sobre a importância de se valorizar as relações pessoais.

Cinema

Ascensão e decadência no palco

A cantora Amy Winehouse é integrante tardia do “Clube dos 27”, como é chamada a geração formada pelos roqueiros Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison e Kurt Cobain, todos mortos aos 27 anos. Treze anos após a sua morte, a história trágica da jovem britânica chega às telas. Back to Black narra sua ascensão precoce à fama e traz bastidores do lançamento de seu álbum de estreia, um dos mais vendidos da história. Contado a partir da perspectiva de Amy, o filme traz um olhar sem apologias da mulher por trás do fenômeno.