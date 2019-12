Artista vende uma banana por US$ 120 mil e outro a come

A fruta em questão era, de fato, uma obra de arte, presa à parede de uma galeria com fita adesiva e que havia sido vendida a um colecionador francês por US$ 120 mil.

Intitulada “Comediante”, a obra do artista italiano Maurizio Cattelan foi exibida na Mostra de Arte Contemporânea Art Basel, em Miami Beach, no sábado, quando um visitante decidiu comê-la.

Em um vídeo enviado para sua conta do Instagram, David Datuna caminha até a banana, a tira da parede branca, descasca e come na frente de uma multidão curiosa.

Sua “performance artística” é intitulada “Hungry Artist” (“Artista com fome”).

“Não destruiu a obra. A banana é a ideia”, afirmou ao jornal “Miami Herald” o diretor de relações com os museus da Galerie Perrotin, Lucien Terras.

O valor da obra está no certificado de autenticidade, de acordo com o jornal. Espera-se que a fruta seja substituída regularmente antes de apodrecer. De fato, uma nova banana foi presa à parede com a fita adesiva 15 minutos após a audácia de Datuna.

A diretora da galeria, Peggy Lebouef, disse que não prestará ações legais contra Datuna.

“Ele não foi preso, mas pedimos que deixasse o espaço e a feira”, afirmou.