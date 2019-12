Artista retrata Salvini como uma sardinha em mural de Milão

MILÃO, 7 DEZ (ANSA) – O artista de rua italiano Salvatore Benintende, mais conhecido como Tvboy, criou um mural em Navigli, em Milão, no qual pintou o rosto do ex-ministro do Interior da Itália Matteo Salvini no corpo de uma sardinha. A obra faz uma clara referência ao movimento “sardinhas”, iniciativa apartidária criada para tentar frear a ascensão de Salvini e que tem tomado as ruas do país em oposição ao líder da extrema-direita. Ao lado da arte “Matteo Sardina”, Tvboy criou outras duas pinturas e publicou as três nas redes sociais. Na primeira, o artista retratou a senadora e sobrevivente de Auschwitz, Liliana Segre, com uma placa com as palavras: “Stop Hate” (“Pare o ódio”, na tradução livre). Já na segunda, o protagonista também é Salvini. Desta vez, o líder da Liga Norte aparece vestindo jeans, camisa verde e jaqueta, segurando uma placa com uma sardinha.

O movimento “sardinhas” foi criado espontaneamente e organizado pelas redes sociais tornando-se uma pedra no sapato de Salvini em um dos bastiões da esquerda na Itália. A ideia do grupo é evitar que o político conquiste o governo da Emilia-Romagna, no norte do país, nas eleições regionais de 26 de janeiro. (ANSA)