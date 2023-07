Artista projeta rosto de Mavie, filha de Bruna Biancardi com Neymar, usando IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 13:52 Compartilhe

Hidreley Diao, artista conhecido por já ter recriado através da Inteligência Artificial (IA) o rosto de figuras históricas como Mona Lisa, personagem da obra mais famosa de Leonardo da Vinci, Napoleão Bonaparte e William Shakespeare – dessa vez escolheu projetar um possível rosto de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar.

Ao Estadão, Hidreley contou que pegou característica dos pais, a técnica do uso de aplicativos com inteligência artificial e a paixão pela arte digital para criar a projeção da menina entre seus 4 ou 5 anos. A influencer e o jogador revelaram que estavam esperando uma menina no fim de junho, durante um chá revelação.

Ele ressalta que sempre gostou de trabalhar com celebridades e anteriormente já tinha projetado como seriam os filhos de ex-casais de celebridades internacionais como Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio (2000 a 2005), Selena Gomez e Justin Bieber (2011 a 2015) e Britney Spears e Justin Timberlake (1999 a 2002).

“O que mais gosto é de trabalhar com celebridades, adoro mexer com o rosto delas. Já tive alguns projetos, como por exemplo, tirar maquiagem das celebridades ou procedimentos estéticos. Esse foi um dos que viralizou. Tinha a Eliana, a Sandy, que inclusive, não gostou nada da arte, até me bloqueou”, revelou.

Com mais de 350 mil seguidores no Instagram, o artista disse que como é um dos assuntos do momento, gostaria de “ver como seria a carinha da menina”.

