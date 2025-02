Artista espanhol recebe ameaças por obra satírica de Vini Jr.

O artista espanhol Víctor Navarro Granero gerou polêmica ao criar um boneco satírico do brasileiro Vini Jr. para as Fallas de Valência, festa espanhola reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. A obra mostra o jogador com uma camisa metade do Real Madrid e metade da seleção brasileira segurando um troféu inusitado: um cocô dourado, o “Cagalló d’Or”. A peça critica a postura do clube após a não indicação do jogador à Bola de Ouro.

A peça gerou um levante nas redes sociais, com internautas revoltados pela brincadeira do artista. Ao “UOL”, Navarro se defendeu: “Estou surpreso com o que está acontecendo. A festa de Valência é justamente isso, brincar, satirizar sem intenção de ofender. Recebi tantas ameaças que precisei tornar minhas redes privadas”.

O boneco faz parte de uma coleção de sete peças criadas por Navarro para a tradicional festa valenciana, conhecida por suas sátiras culturais e esportivas. Ainda sobre o tema, o artista completou: “A sátira em si não é diretamente ao jogador, e sim ao Real Madrid, que fez o maior alarde dizendo que ele ganharia a Bola de Ouro no ano passado e, ao ver que Vinicius não seria o vencedor, o clube decidiu não ir à entrega do prêmio. O ninot do atacante é realmente uma brincadeira pela birra do time merengue”.