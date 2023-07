Artista dissidente Otero Alcántara inicia greve de fome na prisão em Cuba

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 19:47 Compartilhe

O artista dissidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, preso desde que tentou participar dos protestos históricos de julho de 2021 na ilha, iniciou uma greve de fome para pedir sua libertação, anunciou sua namorada nesta sexta-feira (7).

“Luis Manuel Otero Alcántara se declarou em greve de fome e sede às vésperas do segundo aniversário das manifestações de 11J” pelo qual “exige sua liberdade” às autoridades do governo comunista cubano, explicou no Facebook a ativista Claudia Genlui, exilada em Miami, Estados Unidos.

Otero Alcántara, de 35 anos, foi condenado em 24 de junho de 2022 por um tribunal cubano a cinco anos de prisão pelos crimes de ultraje aos símbolos pátrios, desacato e desordem pública.

Genlui informou que esta é a “sexta” greve de forme que Otero Alcántara faz no presídio de segurança máxima de Guanajay, na província de Artemisa, vizinha a Havana, onde está recluso.

Ele foi detido em 11 de julho de 2021, quando saía de casa, em Havana, para participar das inéditas manifestações que começaram naquele dia.

rd/llu/mvv

