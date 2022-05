Artista britânico Carne Griffiths vai lançar 70 retratos da “Rainha de Platina”

LONDRES (Reuters) – Em seu estúdio em Londres, o artista britânico Carne Griffiths acrescenta os toques finais, em rosa fluorescente à “Rainha de Platina”, uma obra retratando a jovem rainha Elizabeth pouco antes de sua coroação há quase sete décadas.

Griffiths, conhecido por utilizar chá, tinta e álcool em seu trabalho, está lançando 70 gravuras em edição limitada –assim como suas provas– para marcar o Jubileu de Platina da monarca, um para cada ano de seu histórico reinado.





Baseadas em uma pintura original vendida no ano passado, cada peça é feita de camadas que incluem pó de diamante e folha de platina.

“Eu achei que aquele foi um momento pungente para capturar Sua Majestade, no momento em que ela estava ascendendo ao trono”, afirmou o artista à Reuters.

“E enquanto eu pintava a obra, tentei imaginar… que tipo de coisas ela estaria contemplando no início de seu reinado.”

Elizabeth, a mais longeva e atualmente a mais velha monarca do planeta, se tornou rainha em 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI. Sua coroação aconteceu em 2 de junho de 1953.

Quatro dias de eventos de celebração irão começar no dia 2 de junho, e a rainha, de 96 anos, deve comparecer a vários deles.

Com preço estipulado em 1.550 libras, cada retrato deve ser vendido a partir do dia 4 de junho na plataforma online West Contemporary Editions, com 150 libras de cada venda sendo destinada ao Hospital Infantil de Great Ormond Street.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)