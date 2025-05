Artista brasileira leva filme com realidade estendida ao Festival de Cannes

O tradicional Festival de Cannes promove um evento especial dentro de suas várias atividades paralelas com a exibição de filmes brasileiros que usam tecnologias de realidade aumentada, virtual e mista. Uma das artistas participantes dessa mostra é a produtora cultural e artista multilinguagem Débora Bergamini, que apresentará um filme-experiência feito com tecnologia de realidade estendida.

“HUMAN XR: uma experiência imersiva e interativa em realidade mista” estreia no Marché Du Film, um dos mais importantes mercados do audiovisual no mundo, que ocorre junto com o Festival de Cannes. O foco do evento é conectar diversos agentes da indústria para discutir oportunidades de negócios, como colaborações, coproduções, financiamento e modelos de distribuição.

“HUMAN” é um filme que usa realidade aumentada e virtual para transportar o espectador a uma viagem com as sondas espaciais Voyager I e II, fazendo o público interagir de forma personalizada com diferentes elementos da história, para encontrar mensagens ocultas sobre a Terra e a humanidade e explorar o conteúdo dos “Discos de Ouro”. Quando lançadas, em 1977, ambas as sondas foram equipadas com discos que contêm sons e imagens que mostram a diversidade de vida e cultura na Terra. Com a realidade estendida, cada exibição resulta em uma experiência única.

Para criar a obra, Débora inspirou-se no livro “O Pálido Ponto Azul”, do cientista Carl Sagan, o líder da equipe que criou os discos das sondas Voyager. O filme culmina com um encontro com um ser misterioso que transmite uma mensagem profunda sobre o papel da humanidade no universo e em nosso planeta.

Em Cannes, os espectadores poderão conhecer essa experiência no dia 18 de maio, das 14h às 18h, no Estande da Spcine, a empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo, em evento organizado pela produtora Sétima Cinema dentro do Marché Du Film.

“O filme ‘HUMAN’ não é para ser apenas assistido, mas vivido. A realidade estendida nos permite essa imersão que nos transforma em testemunhas e nos permite mergulhar mais fundo em nossa realidade, nos lembrar que somos pequenos perante ao vasto universo que habitamos e, ao mesmo tempo, nos despertar para a fragilidade de nosso planeta, dos próprios seres humano e nos alertar que a Terra é nosso único lar possível”, afirma Débora.

A experiência imersiva já foi vivenciada por cerca de 4.500 pessoas em pré-estreias no REAG Belas Artes, em São Paulo, e nas unidades do Sesc de Santos e Sorocaba, em mostras de contrapartida pela Lei Paulo Gustavo. “HUMAN” também foi destaque no estande da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo na GamesCom, a maior conferência de games da América Latina. Depois da avant-première no Festival de Cannes, a produção terá estreia nacional na Mostra Ecofalante de Cinema (28 de maio a 11 de junho) e internacional no FESTin- Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa (2 a 8 de junho).

Débora Bergamini é produtora cultural e artista multilinguagem, com sólida formação acadêmica, com mestrado em educação pela Universidade Federal de São Carlos e formação em cultura e agenda 2023 pela Universidade do Minho, em Portugal. Também reúne experiência no mercado audiovisual, com produção e organização de mostras e festivais, espetáculos teatrais, exposições de artes visuais e projetos de formação cultural.

Concebeu e dirigiu a Escola Livre de Cinema Caiçara, em parceria com a Associação Cultural Citronela, de Ilhabela (SP), em 2024, projeto indicado ao Prêmio Brasil Criativo no mesmo ano. Recebeu o Prêmio Memória e Pertencimento do Governo de São Paulo, em reconhecimento ao seu impacto na cultura paulista, sendo uma das pessoas mais jovens a conquistar essa distinção.

“HUMAN” foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O filme é uma realização da produtora BR8 Cultural. A direção de som é liderada por Henrique Ravelli e a trilha sonora original é composta por Raissa Espada e Janaina Silva, que também atua como narradora. A direção de fotografia é assinada por Julio Melo.

O Brasil em Cannes

Neste ano o Brasil está sendo homenageado no Marché Du Film como “país de honra”, o que significa que boa parte de sua programação vai destacar talentos brasileiros do audiovisual. A homenagem acontece no mesmo ano em que o Brasil conquistou seu primeiro Oscar, na categoria de filme internacional, com “Ainda Estou Aqui”, o que mostra que os holofotes da indústria estão voltados para o país.

Uma das novidades do Marché Du Film neste ano é a Innovation Village, pavilhão que vai reunir demonstrações e estudos de caso envolvendo produções que utilizam inteligência artificial, produção virtual e realidade XR (extended reality, em inglês, que engloba tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista). A Innovation Village busca conectar inteligência artificial, produção virtual, XR e narrativa imersiva a mentes visionárias da indústria, promovendo inspiração, colaboração e a descoberta de novas possibilidades por meio dessas tecnologias.

O Festival de Cannes 2025, em sua 78ª edição, acontece de 13 a 24 de maio, reunindo grandes nomes do cinema internacional. Na competição principal estão filmes como o brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, que disputa a Palma de Ouro com “O Esquema Fenício”, de Wes Anderson, e “Eddington”, de Ari Aster, entre outros.

Além da competição principal o festival promove diversos eventos paralelos, como o já mencionado Marché Du Film e outras mostras e atividades, como o Cannes Classic, com a exibição de filmes clássicos, e a mostra paralela Quinzena de Cineastas, que também vai trazer co-produções brasileiras junto com outros países.