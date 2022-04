Artilheiro Hulk celebra mais um título com a camisa do Atlético-MG

Hulk foi o nome do Atlético-MG na conquista de mais um título estadual. O atacante marcou dois e deu assistência para outro gol, na vitória por 3 a 1 sobre o rival Cruzeiro, no Mineirão, em jogo único e valendo o título. Com isso, garantiu o tricampeonato mineiro, o 47º em sua história.

“Um grande jogo, o estádio lotado com as duas torcidas, as maiores de Minas, e a nossa torcida fazendo a festa. Eles merecem todo o respeito e esse título vai para eles, que nos acompanham e nos apoiam demais”, disse o artilheiro.

O Atlético-MG abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com Hulk. Depois, Nacho Fernández ampliou aos 20 minutos da etapa final, e Hulk fez o terceiro aos 35 minutos.

“Nosso grupo merece demais pelo trabalho e por nunca deixar subir à cabeça. Todos os títulos são importantes e esse não é diferente. Antes da gente entrar em campo, eu reuni os jogadores e falei: ‘A gente tem o lápis e o papel na mão. Podemos continuar escrevendo uma linda história, só depende da gente”, concluiu.

O Atlético-MG não conquistava três títulos seguidos desde o hexacampeonato mineiro levantado entre 1978 e 1983. Incomum é que ano passado o vice foi o América-MG e ano retrasado a Tombense.

O clube agora volta suas atenções para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores, onde estreia na próxima quarta-feira, contra o Tolima, na Colômbia.

