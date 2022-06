Artilheiro do Vasco no ano, Raniel bate recorde pessoal Atacante saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Cruz-Maltino contra o Londrina

Reserva do Vasco nas últimas partidas, Raniel saiu do banco neste sábado para garantir mais três pontos para o Cruz-Maltino e colocar o time na vice-liderança da Série B. O camisa 9 entrou na vaga de Getúlio no intervalo do duelo com o Londrina, no Estádio do Café, e marcou o gol único da partida. Esse foi o 4º tento anotado pelo centroavante na competição e o 10º pelo clube nesta temporada.





> GALERIA: ATUAÇÕES: Andrey dita o ritmo, Raniel marca, e dupla recebe as maiores notas em vitória do Vasco

Essa é a primeira vez na carreira que o jogador marca dez vezes em uma mesma temporada. Seu recorde até então havia sido em 2018, quando ainda defendia o Cruzeiro. Na ocasião, o atacante balançou as redes nove vezes em 55 jogos disputados, mais do que o dobro de atuações em 2022 até o momento (26).

Depois que deixou a Raposa, em 2019, o jogador conviveu com uma série de lesões que o tirou dos gramados. Por São Paulo e Santos, em quase três anos entrou em campo somente 47 vezes, marcando apenas 4 gols – número alcançado no Vasco após sete partidas.

Mesmo distante do seu melhor momento em São Januário, tendo perdido a vaga de titular para Getúlio – que fez o gol da vitória contra o Cruzeiro, no fim de semana anterior -, Raniel segue como artilheiro da equipe no ano e também na Série B. Nenê, com oito tentos no ano, sendo três na Segundonda, vêm logo atrás nos dois rankings.

ÚLTIMAS TEMPORADAS DE RANIEL



2017 – Cruzeiro – 4 gols em 23 jogos

2018 – Cruzeiro – 9 gols em 55 jogos

2019 – Cruzeiro/São Paulo – 4 gols em 25 jogos

2020 – Santos – 2 gols em 14 jogos

2021 – Santos – 1 gol em 19 jogos

2022 – Vasco* – 10 gols em 26 jogos

* temporada em andamento

E MAIS:

E MAIS: