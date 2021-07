Artilheiro do Paranaense, Rodrigo Bassani chega ao Figueirense e visa título da Série C do Brasileiro Aos 23 anos, atacante se destacou no Maringá no primeiro semestre de 2021

Artilheiro do Campeonato Paranaense com a camisa do Maringá, o meio campo Rodrigo Bassani, de 23 anos, foi anunciado no começo desta semana como reforço do Figueirense para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Bassani, que marcou 7 gols pelo Maringá, ainda acumula passagens pelo futebol paulista, belga e mexicano. O jogador, que no interior do Paraná recebeu o apelido de Zinédine Bassani, em alusão ao craque francês, chega com o discurso que o Figueirense precisar reviver os seus grande momentos no cenário nacional.

– É uma oportunidade muito boa de vestir essa camisa enorme. Sabemos o tamanho do clube, que é acostumado a jogar a primeira divisão do Brasileirão, essa deve ser a realidade e o nosso pensamento. Estou muito feliz com a oportunidade e pronto para ajudar meus companheiros. Todos me receberam muito bem e isso é muito importante, o grupo é muito bom – disse Bassani.

Bassani já vinha treinando com o elenco comandado pelo técnico Jorginho e está 100% fisicamente. O jogador aguarda apenas a sua documentação ser regularizada na CBF para poder estrear com a camisa do Figueira.

– Estou pronto pra ajudar, estou trabalhando duro todos os dias. Quando minha oportunidade chegar, estarei pronto pra fazer o melhor para equipe. Nosso principal objetivo é o título da Série C do Brasileiro. Vamos trabalhar incansavelmente para conquistar.

Rodrigo Bassani é representado pela UJ Football Talent, mesma empresa que comanda a carreira de nomes como Éder Militão, do Real Madrid, o lateral-esquerdo Ramon Ramos, do Flamengo, o meio-campo Guilherme Biro, do Corinthians, entre outros. Agente do atleta, Danilo Lima aposta no sucesso do meio campo, em Florianópolis.

– O Figueirense é um grande clube, e o Bassani sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa. Ele foi artilheiro do Campeonato Paranaense e tenho certeza que será peça fundamental no elenco. Tivemos uma ótima conversa com a diretoria e fomos muito bem recebidos. Tenho certeza que é o começo de uma grande relação.

