Artilheiro do mundo: Cano domina Fluminense sem gols de pênalti e vai bem com as duas pernas

Não tem nenhum jogador no mundo que tenha feito mais gols que Germán Cano em 2022. Com 29 bolas na rede na temporada, o argentino destaque do Fluminense supera até nomes como Kylian Mbappé e Karim Benzema. Mas como são esses gols? Bem com as duas pernas, o camisa 14 ainda tem outro ponto importante: nenhuma das vezes que marcou foi de pênalti.

Cano tem 35 participações em gols na atual temporada. São 29 gols e seis assistências. Destes, oito foram de cabeça, um de peito e um de barriga. Com as pernas, são oito com a esquerda e 11 com a direita. O centroavante fez seis gols na Sul-Americana, quatro na Libertadores, 20 no Brasileirão, cinco na Copa do Brasil e 14 no Campeonato Carioca. Ele soma 3725 minutos jogados.

Destes, 12 desempataram o placar, quatro deixaram tudo igual no marcador, 11 ampliaram a contagem, um abriu a contagem e outro diminuiu para o Tricolor. Além disso, são 23 gols com um toque na bola e um de fora da área, algo que o argentino sempre tenta.

​O maior garçom de Cano no Fluminense é Jhon Arias, com seis passes para gol. Em seguida vem Manoel, Luiz Henrique, Caio Paulista, Willian e Samuel Xavier, com duas assistências cada. David Duarte, Ganso, Calegari, Nino, Wellington, Nonato, Cris Silva e Martinelli tem uma cada.

Germán Cano, por enquanto, está atrás de Henrique Dourado nos artilheiros do Flu dos últimos últimos seis anos. Em 2017, o atacante fez 32 gols. Desde então, Pedro fez 19 em 2018, Yony González 17 em 2019, Nene 21 em 2020 e Fred 22 em 2021. Antes disso, Cícero teve 16 em 2016, Fred 22 em 2015, 27 em 2014, 30 em 2012, 34 em 2011, 18 em 2010 e 22 em 2009. Nesse meio tempo, Rafael Sóbis colocou 17 bolas na rede em 2013.

Cano e o Fluminense voltam a entrar em campo no próximo domingo, às 16h, contra o Cuiabá, no Maracanã. O Tricolor é o terceiro colocado, com 35 pontos. O Corinthians, em segundo, tem 38, enquanto o líder Palmeiras tem 42.

