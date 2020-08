Artilheiro do Inglês, Vardy renova contrato com Leicester até 2023

O Leicester City comunicou nesta quarta-feira que fechou um acordo com o atacante Jamie Vardy para renovar o seu contrato com o clube até junho de 2023. Ele tinha vínculo até 2022 com a equipe, que, assim, ampliou por uma temporada o seu acordo com o artilheiro de 33 anos.

“Eu sei que tenho muito mais a conquistar com este equipe, então é um sentimento especial poder comprometer meu futuro com o Leicester City mais uma vez”, disse, ao site oficial do clube.

Com passagens por times modestos como Halifax Town y Fleetwood Town, Vardy chegou ao Leicester em 2012, quando a equipe estava na segunda divisão inglesa. Ele participou do acesso em 2014 e da conquista do título nacional em 2016. E o atacante foi decisivo naquele surpreendente campanha ao marcar 24 gols.

Com 26 partidas disputadas pela seleção da Inglaterra, o que inclui convocações para a Eurocopa de 2016 e a Copa do Mundo de 2018, Vardy marcou 23 gols na última temporada, sendo o artilheiro do Campeonato Inglês. Com ele, o Leicester brigou por uma vaga na Liga dos Campeões, mas terminou o torneio na quinta posição, tendo de se contentar com a classificação à Liga Europa.

Tendo mais de 300 jogos disputados pelo clube, ele se tornou o primeiro jogador da história do Leicester ao alcançar a marca de cem gols marcados no Campeonato Inglês – são 103, no total. “Temos uma equipe fantástica que acredito ser capaz de conseguir algo ainda melhor e mal posso esperar para ver o que podemos alcançar juntos nos próximos anos”, acrescentou Vardy.

