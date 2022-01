Artilheiro do Grêmio com três gols, Elias espera chance com Mancini

O empate por um gol do Grêmio com o Brasil, nesta tarde no estádio Bento Freitas, em Pelotas, acabou tendo a sensação de derrota, porque o time vencia até os 40 minutos do segundo tempo. Mas foi especial para o atacante Elias, que voltou a marcar e agora soma três gols, todos do time gremista no Campeonato Gaúcho. O artilheiro lamentou o empate, mas espera ansioso ter chances no grupo principal.

“No que depender de mim, estou pronto. Vou trabalhar durante a semana e estou à disposição do professor Mancini. Se ele achar que estou qualificado para ajudar o grupo de cima, já começo com tudo e com muita vontade”. disse Elias, de 20 anos, que tinha marcado os dois gols na vitória sobre o Caxias, por 2 a 1, na primeira rodada.

Esta foi a segunda e última partida que o Grêmio usa seu time de base no Gauchão. Mas para o técnico César Lopes, os garotos mostraram personalidade e deixaram um saldo positivo. “Não é fácil enfrentar o Brasil aqui em Pelotas. O time foi bem e, infelizmente, desperdiçou umas chances que poderiam ter definido a vitória para nosso lado.”

Este “time de transição” agora vira opção ao técnico Vagner Mancini. O time principal deve ser escalado na próxima rodada, quarta-feira, contra o São José, na Arena, em Porto Alegre.

