Artilheiro do Gauchão comenta expectativa para retomada da competição: ‘três grandes jogos’ Na paralisação forçada da competição, Michel acumulava cinco gols marcados e sustenta a ponta da estatística junto com Diego Souza

O São Luiz, do atacante Michel, enfrenta o São José em uma das partidas que marcam a volta do Campeonato Gaúcho. A equipe de Ijuí retomou as atividades no final de Junho para a preparação visando o retorno das competições.

O jogador é uma das principais peças da equipe que busca recuperação no segundo turno. Foram cinco gols marcados em oito jogos pelo atletas sendo que tanto contra Internacional como diante do Grêmio, ele balançou as redes.

No retorno, Michel explicou a importância do time se recuperar na competição:

– Queremos fazer uma volta melhor e evoluir com o que foi nosso começo, temos três grandes jogos nessa reta final. Queremos fazer desses jogos as nossas finais para conseguirmos nossos objetivos.

Após o período de paralisação (mas com treinos em casa), o retorno aos treinos presenciais e diversos protocolos, a volta aos jogos oficiais é acompanhada de inúmeros cuidados para a segurança de todos.

O jogador falou sobre a nova realidade onde, apesar da exigência de adaptação, existe a total consciência da necessidade para que todos possam retomar a competição sem se preocupar com a questão sanitária.

– Esse período de preparação com todos os protocolos envolvidos não é fácil, é preciso se adaptar e entender metodologias diferentes do que estamos acostumados, fui um grande desafio, mas sabemos que tem um valor crucial e é fundamental para a saúde de todos – finalizou.

A partida entre São Luiz e São José está marcada para a próxima quinta-feira (23) às 19h (horário de Brasília) no estádio Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves.

