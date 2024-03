Artilheiro do Brasileirão receberá R$ 100 mil por gol feito, além do ‘Troféu Roberto Dinamite’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 21:30 Para compartilhar:

Além do ‘Troféu Roberto Dinamite’, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 vai receber R$ 100 mil por gol marcado na competição. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube a que pertencer o goleador também receberá um troféu com menção ao grande ídolo vascaíno.

“É mais do que merecido, por tudo que o Roberto Dinamite representa para o futebol brasileiro. Um ídolo do esporte nacional, exemplo maior de atleta, sempre cumpridor de seus deveres e um artilheiro nato. A CBF vai sempre reverenciar o legado dos nossos craques”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Com 190 gols, Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, e também do Campeonato Carioca, com 284 gols. O eterno camisa 10 foi quem mais gols marcou no Estádio de São Januário: 184. Ele também ostenta o título de maior artilheiro da história do Vasco, pelo qual fez 708 gols.

O atacante, que defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1978 e 1982 e marcou 25 gols em 47 jogos com a camisa verde e amarela, morreu em 8 de janeiro de 2023, vítima de um tumor no intestino.

