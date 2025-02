Artilheiro do Brasileirão, Alerrandro paga multa ao Red Bull Bragantino e acerta com russo CSKA

Alerrandro está de casa nova. Artilheiro do Brasileirão de 2024 pelo Vitória, ao lado do corintiano Yuri Alberto, o jogador pagou a multa rescisória ao Red Bull Bragantino, para onde voltou no começo do ano, e aceitou a proposta do russo CSKA Moscou, em contrato de três anos com possibilidade de mais um.

“O Red Bull Bragantino informa que acertou a rescisão do contrato do atacante Alerrandro no dia 14 de fevereiro. O atleta chegou a um acordo para pagamento do valor da multa e rompeu o vínculo para ficar livre no mercado. Alerrandro vestiu a camisa do clube em 123 oportunidades e marcou 26 gols. Desejamos sucesso na sequência da sua carreira, Alerrandro”, revelou o clube paulista nesta segunda-feira.

Já no sábado, Alerrandro embarcou para a Rússia para fechar com o novo clube. O anúncio oficial ocorreu nesta segunda após o atacante ser aprovado nos exames médicos e assinar o contrato. O CSKA postou fotos do atacante com um cachecol do clube em suas redes sociais.

Um vídeo com alguns gols pelo Vitória, como um de bicicleta diante do Cruzeiro de Cássio, serviu para dar as boas-vindas ao jogador. “Bem-vindo, Alerrandro”, escreveu o CSKA.

A multa foi de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões), um valor considerado baixo para negociações com a Europa. Os russos também negociavam com o flamenguista Lorran, mas não houve acordo e o jovem meia está de volta ao Rio de Janeiro.

Alerrandro chega para melhorar o desempenho da equipe no Campeonato Russo, no qual figura na sexta colocação, com 26 pontos, diante de 39 do líder Krasnodar. São 28 gols marcados na competição, com o ataque menos produtivos que os cinco times à frente na tabela.