Artilheiro do Botafogo, Erison vive melhor temporada da carreira El Toro já tem melhor individual desde que se tornou jogador e também é o atleta que mais balançou as redes pelo Glorioso em 2022





Erison assumiu, de vez, um papel de protagonista no Botafogo. O camisa 89 foi o autor do gol da vitória do Alvinegro sobre o Flamengo no último domingo pelo Brasileirão. Além da vitória, o atacante também pode comemorar uma conquista pessoal: ele vive a melhor temporada individual da carreira.

‘El Toro’ chegou a onze gols marcados. Antes, ele não havia passado de nove bolas na rede em um mesmo ano. Destaque na reta final da última Série B pelo Brasil de Pelotas, Erison foi uma aposta de Eduardo Freeland, ex-diretor de futebol do Glorioso, no mercado.

O jogador se profissionalizou apenas em 2018, já com 18 anos, após passar em uma ‘peneira’ para entrar no time sub-20 do XV de Piracicaba. Desta forma, ele vive o melhor contando todos os anos da curta carreira como o jogador.

Os onze gols com a camisa alvinegra em 2022 o colocam como artilheiro do clube na temporada. Erison nem mesmo era titular do Botafogo no começo do ano, mas conquistou a vaga no onze titular a partir da chegada de Luís Castro e tem dado resposta positiva.

Nem mesmo os rivais conseguiram escapar da ‘chifrada’. Erison fez gols em todos os clássicos e foi protagonista nas duas vitórias do Botafogo no Brasileirão. Além de artilheiro, o camisa 89 tem aparecido nos momentos decisivos.

O 2022 de Erison já é especial de qualquer forma. De jogador pouco conhecido no Brasil de Pelotas a um atleta que chega a inspirar comemorações de torcedores no Botafogo, o ‘El Toro’ está no holofote.

TEMPORADAS DE ERISON

2022: 11 gols pelo Botafogo

2021: 9 gols por Brasil de Pelotas e XV de Piracicaba

2020: 6 gols por Figueirense e XV de Piracicaba

2019: 8 gols no sub-20 do XV de Piracicaba

