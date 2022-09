Artilheiro do Atlético-MG no ano, Hulk volta a marcar sem artifício da bola parada

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 20:41 Compartilhe







Na noite deste domingo, o Atlético-MG bateu o Atlético-GO, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Keno, no primeiro tempo, e Hulk, na etapa complementar.

Inclusive, o camisa 7 anotou o 26º tento na temporada. Assim como no ano passado, quando fez 36 gols, Hulk é o artilheiro do Galo em 2022. No total, durante toda a sua passagem, o jogador já soma 62 bolas na rede, em 110 partidas.

Apesar dos bons números, diante do Dragão, o atacante quebrou uma sequência que, de certa forma, incomodava o torcedor. Acontece que os últimos quatro gols de Hulk, contra Juventude, Emelec, Palmeiras e América-MG, foram marcados em bolas paradas (falta ou pênaltis).

A última vez que o atleta havia anotado com a bola em jogo foi contra o Flamengo, ainda pela Copa do Brasil, no dia 22 de junho. Agora, o jogador e seus companheiros querem manter a boa fase, e enfrentam o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, 07 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

